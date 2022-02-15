В Хабаровском крае соцдоплаты к пенсии будут назначать в беззаявительном порядке

С 1 января пенсию повысили 40 тысячам жителей региона Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае региональные социальные доплаты к пенсиям будут назначать без подачи заявления. С 1 января эти соцдоплаты уже получают 40 тысяч граждан.

- Средний размер доплаты - 4966 рублей. Из 40 тысяч получателей большая часть - пенсионеры по возрасту. Доплаты выплачиваются и по потере кормильца или инвалидности, - рассказал Александр Дорофеев, министр соцзащиты края.

Также в ведомстве напомнили, что социальная доплата к пенсии выплачивается только тем пенсионерам, которые уже не работают, и доход которых не превышает прожиточный минимум пенсионера по Хабаровскому краю - 14509 рублей.