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Общество15 февраля 2022 8:00

В Хабаровске труженика тыла поздравили со 100-летним юбилеем

Генрих Гирштейн живет в краевой столице уже 19 лет
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске труженика тыла поздравили со 100-летним юбилеем. Telegram-канал «Здравый смысл 27»

В Хабаровске труженика тыла поздравили со 100-летним юбилеем. Telegram-канал «Здравый смысл 27»

В Хабаровском крае труженик тыла Генрих Гирштейн отмечает 100-летний юбилей. По поручению главы региона Михаила Дегтярева его поздравил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

- Передал открытку с поздравлением от президента России и памятный подарок от Михаила Дегтярева - часы с гербом Хабаровского края, - сообщил Евгений Никонов в своем Telegram-канале «Здравый смысл 27».

Генрих Генрихович живет в Хабаровском крае 19 лет. Он родился в немецкой колонии в Саратовской области. Среди наград труженика тыла «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За доблестный труд в годы ВОВ», а также юбилейные медали.