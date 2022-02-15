Колеса любви: романтический автобус курсирует по Хабаровску

Колёса любви: романтический автобус курсирует по Хабаровску

Накануне в свой первый рейс в Хабаровске отправился необычный автобус маршрута №25 компании-перевозчика «Пять звезд».

- Мы заметили, что наши пассажиры устали от зимы и пандемии. До весны еще далеко, но почему бы не поднять друг другу настроение и не добавить романтики в трудовые будни. Мы придумали записать самые разные стихи о любви и включать их в салоне, - говорит кондуктор Елизавета Лиходовская.

Колёса любви: романтический автобус курсирует по Хабаровску

Идея пришлась по душе всем пассажирам. Стихи звучат в салоне автобуса после объявления остановок.

- Отличная идея для романтического настроения. Садишься в автобус после работы, а тут стихи… Душа поет, весна приближается, - делится одна из пассажирок автобуса.

Романтический автобус украшен тематическими открытками и будет курсировать по маршруту до 8 марта включительно.

Колёса любви: романтический автобус курсирует по Хабаровску

- Думаю, на этом мы не остановимся. К весне расширим наш поэтический репертуар. Будем рады, если нашу идею возьмут на вооружение коллеги с других автобусных маршрутов, - говорит Елизавета Лиходовская.