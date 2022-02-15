В Хабаровске почтили память воинов-интернационалистов

Цветы к мемориалам возложил глава региона Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице почтили память героев, погибших в вооруженных конфликтах и локальных войнах. К мемориалам воинам-интернационалистам цветы возложили глава региона Михаил Дегтярев и члены краевого правительства.

Дальневосточники сражались на острове Даманский, в боях на Китайско-Восточной железной дороге, у озера Хасан, а также на реке Халхин-Гол. Интернациональный долг был выполнен на территории более тридцати государств. Особыми вехами российской истории навсегда останутся Афганистан и Северный Кавказ.

- В краевой столице есть два мемориальных комплекса, которые посвящены погибшим в горячих точках. Один из главных символов скорби - мемориал на площади Славы, - отметили в пресс-службе правительства края.