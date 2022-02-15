В Хабаровском крае определены участники программы «1000 дворов»

На благоустройство придомовых территорий региону выделили более одного миллиарда рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае определили участников программы «1000 дворов». 160 идей жителей региона будут профинансированы. Работы проведут в семи городах и двух городских поселениях.

При отборе проектов конкурсная комиссия учитывала многофункциональность, наличие освещения и видеонаблюдения, элементов безбарьерной среды и благоустройство территории.

- Учитывалась организация системы пешеходных дорожек, наличие детских площадок и зон отдыха, мест для занятия спортом, а также благоустройство тихой зоны. Также в проектах обращалось внимание на наличие оборудования для детей с ОВЗ, - прокомментировали в краевом министерстве ЖКХ.

Напомним, программа «1000 дворов» разработана Минвостокразвития России. Проекты финансируются из федерального бюджета. На эти цели для Дальнего Востока выделено около семи миллиардов рублей. Для Хабаровского края выделен один миллиард 121 миллион рублей.