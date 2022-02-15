Жителя Амурского района дважды обманули мошенники

Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 159 УК РФ – «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Амурского района два раза попался на удочку мошенников. Мужчина обратился в полицию.

- Летом прошлого года он увидел в интернете рекламу брокерской площадки и хотел таким образом заработать. Заполнил анкету, ввел свои данные. Позже ему позвонил якобы работник организации и предложил перевести деньги на указанный счет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина перевел несколькими операциями 60 тысяч рублей. А когда решил снять свои деньги - сделать этого не смог.

Тогда мужчина снова решил искать помощь в интернете. Нашел юридическую компанию. Менеджер сообщил ему, что брокерскую площадку оштрафовали на три миллиона рублей. И можно не только вернуть деньги, но и преумножить доход. Для этого на счет компании необходимо было перевести комиссию. В течение месяца мужчина переводил на указанные счета деньги общей суммой более одного миллиона ста тысяч рублей.

Когда представители организации перестали отвечать на звонки, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 159 УК РФ - «Мошенничество». Полиция занимается поисками преступников.