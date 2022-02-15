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Происшествия15 февраля 2022 9:25

В Хабаровске запрещено движение транспорта по трамвайным путям на Воронежской

Нововведения необходимы из-за роста количества ДТП
Анастасия НУРАДИЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
В Хабаровске запрещено движение транспорта по трамвайным путям на Воронежской. Фото: ГИБДД

В Хабаровске запрещено движение транспорта по трамвайным путям на Воронежской. Фото: ГИБДД

В краевой столице ввели ограничения на улице Воронежской. Теперь на участке дороги со стороны Серышева в сторону улицы Большая транспорту запрещено движение по трамвайным путям.

- Нововведения необходимы из-за возросшего количества ДТП, - пояснили в пресс-службе ГИБДД Хабаровска.

Напомним, ранее на этом же участке дороги были введены ограничения скоростного режима и установлены дополнительные дорожные знаки.