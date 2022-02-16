Еще полторы тысячи человек заболело коронавирусом в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшие сутки 1594 человека заразились коронавирусом, из них было госпитализировано 263 пациента. Доля госпитализации в крае составляет 16,4 процента.
На лечении с ковидом в больницах региона находится 16 439 пациентов, из них 1 968 - стационарно, 14 471 - амбулаторно. Выздороветь удалось 1628 заболевшим, трое человек скончались от коронавируса.
В крае развернуто 2646 коек, свободными остаются 678 мест. Процент загруженности в медучреждениях составляет 74,38.
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