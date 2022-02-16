Еще полторы тысячи человек заболело коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки 1594 человека заразились коронавирусом, из них было госпитализировано 263 пациента. Доля госпитализации в крае составляет 16,4 процента.

На лечении с ковидом в больницах региона находится 16 439 пациентов, из них 1 968 - стационарно, 14 471 - амбулаторно. Выздороветь удалось 1628 заболевшим, трое человек скончались от коронавируса.

В крае развернуто 2646 коек, свободными остаются 678 мест. Процент загруженности в медучреждениях составляет 74,38.

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