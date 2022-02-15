Ветреная погода сохраняется в Хабаровском крае

Ветренная погода сохраняется в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По сообщениям синоптиков, в Хабаровске ожидается восточный ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура будет находиться в диапазоне от -17 до -19 градусов в ночное время суток, в дневное - от -10 до -12 градусов.

В южных районах Хабаровского края местами пройдет небольшой снег. Днем ожидается температура от -6 до -11 градусов, ночью - от -17 до -22 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

В центральных районах региона день пройдет без существенных осадков. Температура будет держаться от -18 до -32 градусов ночью и от -15 до -19 градусов днем. Ожидается ветер северных направлений 2-14 метров в секунду. В Хабаровском, Нанайском районах порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

В северных районах края без осадков. Температура ночью ожидается от -15 до -31 градусов, днем - от -5 до -19 градусов. Северо-западный ветер достигнет 4-10 метров в секунду.

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