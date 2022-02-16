В Хабаровске столкнулись два автобуса Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске произошло очередное ДТП с участием автобусов. Водитель Daewoo ехал по Руднева в сторону Полярной. Он не смог правильно рассчитать расстояние до следующего автомобиля и въехал прямо в другой автобус Yutong. Виновник происшествия не пострадал, в отличие от второго водителя, который сейчас проходит амбулаторное лечение. Оба автомобилиста на момент аварии находились в трезвом состоянии и имели большой водительский стаж. К сожалению, пока на дорогах гололедица, количество подобных случаев значительно увеличилось, и управление транспортом стало затруднительным.

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