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Происшествия16 февраля 2022 0:56

В Биробиджане пьяный мужчина напал на росгвардейцев в продуктовом магазине

До этого дебошир пытался подраться с другими покупателями
Марина ГОНЧАРЕНКО
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В Биробиджане пьяный мужчина напал на росгвардейцев в продуктовом магазине

В Биробиджане пьяный мужчина напал на росгвардейцев в продуктовом магазине

Фото: Олег ЗОЛОТО

Нетрезвый житель Биробиджана решил зайти в магазин. Вместо того чтобы купить себе продукты, он решил поскандалить с посетителями торговой точки. Он начал кричать, материть окружающих и устроить драку с персоналом. Когда мужчину попросили покинуть магазин, то оскорбления посыпались с удвоенной силой. Сотрудникам не оставалось ничего другого, кроме как позвонить в правоохранительные органы. Самостоятельно вывести дебошира не получилось.

На место прибыли росгвардейцы. Они попытались уладить конфликт и попросить гражданина прекратить нападки на людей. Скандалисту такие разговоры не понравились, и он накинулся на сотрудников. Схватив представителей власти за форму, он начал толкать их с намерением подраться. Росгвардейцам пришлось применить в ответ силу и скрутить пьяного скандалиста. После этого мужчину доставили в полицейский участок.

Биробиджанцу предъявлены обвинения в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти. Сейчас он находится под административным арестом и следующие 15 дней проведет в приемнике, обдумывая свой поступок.

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