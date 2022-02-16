Двое пешеходов попали под колеса на трассе под Комсомольском-на-Амуре

Водитель, ехавший по трассе из Комсомольска-на-Амуре, сбил двоих пешеходов
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В полпятого утра водитель Toyota Corolla ехал из Комсомольска-на-Амуре в Лидогу. Из-за того, что на улице было темно, он не увидел двоих пешеходов, перебегающих дорогу.
- Жители пригорода получили травмы. Во время инцидента на них была темная одежда без светоотражающих элементов, - рассказали в УГИБДД Хабаровского края.
Дорога, на которой случилось происшествие, была сухой и без наледи, имела асфальтное покрытие. К сожалению, водители не всегда могут заблаговременно увидеть пешехода, когда солнце не освещает путь. Лучше перестраховаться и надеть такую одежду, которая позволит разглядеть человека с далекого расстояния.
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