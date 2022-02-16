Нетрезвый житель Хабаровского края попал в ДТП на угнанной машине Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

30-летний житель Советской Гавани проводил свободное время за распитием спиртных напитков. Когда алкоголь закончился, он решил пополнить запасы в магазине. Поскольку своей машины поблизости не оказалось, он забрал ключи от автомобиля своей знакомой. По пути в магазин водитель, находясь в алкогольном опьянении, не справился с вождением и вылетел в кювет. Мужчину задержали и осудили за угон автомобиля.

- Подсудимый вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, возместил вред, причиненный преступлением, выплатив деньги за ремонт автомобиля, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно с еще двумя годами испытательного срока.

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