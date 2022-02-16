Сотрудницу администрации в Хабаровском крае обвинили в краже 290 тысяч рублей

Сотрудница администрации одного из поселений Хабаровского края похитила 290 тысяч из бюджета Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший главный специалист по финансовым вопросам администрации Аркинского сельского поселения украла 290 тысяч рублей. Незаконной деятельностью женщина занималась с февраля по декабрь 2020 года. Тогда она забирала в кассе администрации средства, которые должны были быть внесены на счет администрации через банк. Однако наличные так и оставались наличными и тратились сотрудницей на личные нужды.

- Приговором Николаевского-на-Амуре суда женщина признана виновной в хищении чужого имущества в крупном размере, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Экс-специалист по финансовым вопросам получила наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также ей назначены два года испытательного срока.

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