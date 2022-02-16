В Комсомольске-на-Амуре мошенник под видом мастера по ремонту крал телефоны

Мошенник под видом сотрудника сервисного центра крал смартфоны в Комсомольске-на-Амуре Фото: Влад КОМЯКОВ

35-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре обнаружила в Сети объявление о ремонте мобильных телефонов. Ей как раз требовалось починить свои смартфоны, поэтому она связалась с мастером. Когда они обсудили фронт будущей работы, женщина принесла лжесотруднику сервиса два телефона на починку. В назначенное время она позвонила мастеру, чтобы забрать отремонтированную технику, однако трубку он уже не взял. Стоимость похищенных телефонов женщина оценила в 86 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 37-летнего ремонтника, подозреваемого в краже имущества. Мужчина признал, что похитил телефоны и продал на запчасти за две тысячи рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В данный момент похищенные телефоны разыскиваются. Фальшивый ремонтник ждет суда, на него заведено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

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