В Хабаровском крае продолжат действовать налоговые каникулы для начинающих бизнесменов
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Хабаровском крае в 2022 году продолжат действовать налоговые каникулы для начинающих бизнесменов. Эта программа действует в регионе уже семь лет. Она касается предпринимателей, работающих в приоритетных для экономики края отраслях.
- В краевом перечне 16 таких видов деятельности, среди которых производство пищевых продуктов, одежды, производство машин и оборудования, услуги парикмахерских и салонов красоты и другие, - рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края.
Чтобы оформить такие налоговые каникулы, бизнесмен не должен даже уведомлять ведомство, это происходит в автоматическом режиме.
СПРАВКА
Налоговые каникулы - установленный законом срок, в течение которого предпринимателям дают право не уплачивать налог и авансовые платежи. Он действует два года с момента регистрации ИП. А тем, кто применяет патентную систему налогообложения, не нужно оплачивать первые два патента. Более подробную информацию об условиях налоговых каникул можно узнать в налоговой службе.
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