В Хабаровском крае продолжат действовать налоговые каникулы для начинающих бизнесменов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Хабаровском крае в 2022 году продолжат действовать налоговые каникулы для начинающих бизнесменов. Эта программа действует в регионе уже семь лет. Она касается предпринимателей, работающих в приоритетных для экономики края отраслях.

- В краевом перечне 16 таких видов деятельности, среди которых производство пищевых продуктов, одежды, производство машин и оборудования, услуги парикмахерских и салонов красоты и другие, - рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края.

Чтобы оформить такие налоговые каникулы, бизнесмен не должен даже уведомлять ведомство, это происходит в автоматическом режиме.

СПРАВКА

Налоговые каникулы - установленный законом срок, в течение которого предпринимателям дают право не уплачивать налог и авансовые платежи. Он действует два года с момента регистрации ИП. А тем, кто применяет патентную систему налогообложения, не нужно оплачивать первые два патента. Более подробную информацию об условиях налоговых каникул можно узнать в налоговой службе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.