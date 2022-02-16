Шесть школ в Хабаровском крае закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае на карантине находятся 25 школ, шесть из них по COVID-19, еще 19 - по ОРВИ. Помимо этого, в некоторых населенных пунктах края закрываются и детские сады. Это касается Николаевского, Верхнебуреинского, Аяно-Майского, Охотского районов и района имени Лазо. Всего на карантин ушло восемь таких учреждений.

- Не забывайте о мерах профилактики: масочный режим, социальная дистанция, проветривание, санобработка, - комментирует ситуацию Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Кроме того, закрываются не только целые учреждения, но и отдельные классы и группы. Такие меры связаны с увеличением заболеваемости в регионе.

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