В Хабаровске за первую половину февраля выпала месячная норма осадков

За четыре дня с дорог вывезено пять тысяч кубометров снега Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице на дневную снегоуборку привлечено 48 спецмашин. В феврале уже выпала почти месячная норма снега - 10,6 миллиметра.

- За четыре дня, с 12 по 16 февраля, на дороги было высыпано две тысячи тонн пескосоляной смеси и 18,2 тонны реагента. Спецмашины вывезли пять тысяч кубометров снега, - рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

В городском управлении благоустройства отметили, что на данный момент продолжается расчистка главных трасс, а также уборка снега на остановках и пешеходных тропинках.

Всего с начала снегопада, с 8 ноября прошлого года, использовано 19 тысяч тонн пескосоляной смеси, 132 тонны реагента и 21 тонна соли. С дорог вывезено более 174 кубометров снега.