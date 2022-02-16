В Хабаровске водолазы почистили водозабор Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице водолазы завершают вахту по очистке городского водозабора. Специалисты заменили фильтровальные кассеты.

- Они необходимы для задерживания мусора, песка и ила, чтобы все это не прошло на головные очистные сооружения водопровода, - рассказал Николай Попов, генеральный директор экспедиционного отряда подводно-технических работ.

Сейчас специалисты установили фильтровальные кассеты из нержавеющей стали. Обычных кассет хватало на восемь лет, а эти смогут прослужить 15 лет и более.

Обслуживанием оборудования занималась группа водолазов. Они заменили четыре водоразборные кассеты, в следующий раз планируется заменить еще шесть. Сотрудники МУП «Водоканал» намерены поменять все 40 приборов.