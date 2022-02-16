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Общество16 февраля 2022 8:00

Льготникам Хабаровского края выплатят по 100 тысяч рублей на газификацию дома

Правительство региона готовит нормативный правовой акт
Анастасия НУРАДИЛОВА
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По поручению Михаила Дегтярева региональное правительство приняло решение оказать финансовую помощь 100 тысяч рублей льготным категориям граждан

По поручению Михаила Дегтярева региональное правительство приняло решение оказать финансовую помощь 100 тысяч рублей льготным категориям граждан

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае льготные категории граждан получат 100 тысяч рублей на газификацию своего дома.

- В прошлом году Владимир Путин поставил задачу - газифицировать районы. Кроме этого, к 2023 году нужно подвести газ к границам земельных участков тех домовладений, которые к газу еще не подключены, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

Технологическое присоединение дома должен осуществлять сам собственник. Но стоимость таких работ превышает 100 тысяч рублей. Не все в силах найти такую сумму одномоментно.

Поэтому, по поручению Михаила Дегтярева, региональное правительство приняло решение оказать финансовую помощь в 100 тысяч рублей инвалидам, малоимущим семьям с детьми, а также неработающим пенсионерам.

На данный момент правительством подготавливается нормативный правовой акт.