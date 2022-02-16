Льготникам Хабаровского края выплатят по 100 тысяч рублей на газификацию дома

По поручению Михаила Дегтярева региональное правительство приняло решение оказать финансовую помощь 100 тысяч рублей льготным категориям граждан Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае льготные категории граждан получат 100 тысяч рублей на газификацию своего дома.

- В прошлом году Владимир Путин поставил задачу - газифицировать районы. Кроме этого, к 2023 году нужно подвести газ к границам земельных участков тех домовладений, которые к газу еще не подключены, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

Технологическое присоединение дома должен осуществлять сам собственник. Но стоимость таких работ превышает 100 тысяч рублей. Не все в силах найти такую сумму одномоментно.

Поэтому, по поручению Михаила Дегтярева, региональное правительство приняло решение оказать финансовую помощь в 100 тысяч рублей инвалидам, малоимущим семьям с детьми, а также неработающим пенсионерам.

На данный момент правительством подготавливается нормативный правовой акт.