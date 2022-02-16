Хабаровчане, похитившие сейф, предстанут перед судом

Злоумышленники украли 520 тысяч рублей из помещения кассы коммерческой организации Фото: Евгения ГУСЕВА

В феврале прошлого года трое хабаровчан украли имущество и деньги из помещения кассы коммерческой организации. Полиция закончила расследование уголовного дела.

Организация занималась скупкой металлического лома и реализацией металлопродукции. Злоумышленники приходили в офис в качестве клиентов и видели, где работники хранят деньги.

- Ночью двое из них пролезли под забором и выбили ломом окно в помещение кассы. Третий сообщник ждал их в машине. Мужчины вынесли сейф, в котором хранились четыре кассовых аппарата, а также бухгалтерские документы и около 520 тысяч рублей. Суммарный ущерб составил 622 тысячи рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Уходя, преступники не забыли забрать видеорегистратор с жестким диском, где хранились записи с камер видеонаблюдения. Сейф они вскрыли с помощью лома в квартире одного из подельников.

Деньги злоумышленники разделили между собой, купили на них две машины, три телефона и золотой перстень. Часть похищенных денег, а также документы и кассовую технику сотрудникам полиции удалось изъять.

Уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ «Кража» передано в суд для рассмотрения по существу.