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Здоровье16 февраля 2022 10:00

Эпидемический порог по ОРВИ превышен на 81% в Хабаровске

С 1 по 7 февраля в краевой столице зафиксировано 10260 случаев заболевания
Анастасия НУРАДИЛОВА
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С 1 по 7 февраля в краевой столице зафиксировано 10260 случаев заболевания

С 1 по 7 февраля в краевой столице зафиксировано 10260 случаев заболевания

Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевой столице сложилась сложная ситуация с сезонными заболеваниями. В первую неделю февраля в Хабаровске зафиксировано 10260 случаев ОРВИ.

- Таким образом, эпидпорог по ОРВИ превышен на 81%, - отметили в администрации города.

Хабаровчане стали чаще болеть гриппом. За зимний период им заразились 47 человек. С диагнозом «внебольничная пневмония» госпитализирован 431 человек.

Хабаровчанам при появлении симптомов заболевания рекомендовано незамедлительно обращаться к врачу и своевременно начинать лечение.