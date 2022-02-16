Эпидемический порог по ОРВИ превышен на 81% в Хабаровске

С 1 по 7 февраля в краевой столице зафиксировано 10260 случаев заболевания Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевой столице сложилась сложная ситуация с сезонными заболеваниями. В первую неделю февраля в Хабаровске зафиксировано 10260 случаев ОРВИ.

- Таким образом, эпидпорог по ОРВИ превышен на 81%, - отметили в администрации города.

Хабаровчане стали чаще болеть гриппом. За зимний период им заразились 47 человек. С диагнозом «внебольничная пневмония» госпитализирован 431 человек.

Хабаровчанам при появлении симптомов заболевания рекомендовано незамедлительно обращаться к врачу и своевременно начинать лечение.