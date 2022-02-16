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Общество16 февраля 2022 7:56

В Хабаровском крае проверят систему оповещения населения

Свыше 500 сирен сработает в регионе 2 марта
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае проверят систему оповещения населения

В Хабаровском крае проверят систему оповещения населения

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае 2 марта проверят систему оповещения населения. На улицах сработают электросирены, а по радио и телевидению передадут учебную информацию для населения. Такое тестирование проводится два раза в год. Оно необходимо для проверки работоспособности оборудования.

- Проверки будут проводиться всего пять минут: с 10:40 до 10:45. В регионе сработает свыше 500 сирен. Жителям нужно включить телевизоры и радиоприемники и прослушать экстренное сообщение, больше ничего делать не нужно, - рассказал Юрий Бутько, начальник отдела гражданской обороны комитета правительства края по гражданской защите.

Сообщение о предстоящей проверке будет передано по телевизору с 10:43. Тестирование закончится в 10:46, когда дикторы телекомпаний и радиокомпаний сообщат, что проверка системы оповещения завершена.