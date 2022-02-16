Комсомольчанин убил своего приятеля во время ссоры

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре убит мужчина после конфликта со своим знакомым.

- Во время ссоры потерпевшему были нанесены множественные удары руками, ногами и различными предметами. Он умер на месте, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев. Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей. Расследование продолжается.