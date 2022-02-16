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Происшествия16 февраля 2022 9:21

Комсомольчанин убил своего приятеля во время ссоры

Возбуждено уголовное дело
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре убит мужчина после конфликта со своим знакомым.

- Во время ссоры потерпевшему были нанесены множественные удары руками, ногами и различными предметами. Он умер на месте, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев. Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей. Расследование продолжается.