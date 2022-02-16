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Общество16 февраля 2022 9:31

В Хабаровске досрочно сдан очередной дом в ЖК «Березки»

Торжественная церемония ввода дома №2 в эксплуатацию прошла 16 февраля
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Торжественная церемония ввода дома №2 в эксплуатацию прошла 16 февраля

Торжественная церемония ввода дома №2 в эксплуатацию прошла 16 февраля

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице раньше срока сдан еще один дом в ЖК «Березки». Его строительство началось в феврале прошлого года, а завершилось в январе. До конца года планируется сдать еще четыре панельных и один кирпичный дом.

- Следующие этапы строительства будут отличаться цветовой гаммой зданий. Для строительства будут использоваться более современные материалы, - рассказал Сергей Мазепа, директор ООО «Специализированный застройщик «Фонд жилищного строительства».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что скоро здания будут возводить еще быстрее. В ближайшее время компания начнет работать над этой задачей. Также Сергей Кравчук поручил застройщику подобрать места для установки блоков кондиционеров на фасаде домов. Необходимо сохранить эстетическую красоту фасадов.