В Хабаровском крае день пройдет без осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске ожидается небольшое потепление. Температура днем достигнет от -10 до -12 градусов, ночью - от -21 до -23 градусов. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В южных районах края существенных осадков не выпадет. Температура ночью будет держаться от -21 до -26 градусов, днем - от -6 до -11 градусов. Северный ветер достигнет 8-13 метров в секунду.

В центральных районах также без осадков. Ночью столбики термометра опустятся от -18 до -34 градусов, днем сохранится температура от -6 до -15 градусов. Ожидается ветер различных направлений 1-12 метров в секунду.

В северных районах региона преимущественно без осадков. Исключением станут Николаевский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский районы, там возможен снег. Ночью ожидается от -13 до -30 градусов тепла, днем - от -9 до -14 градусов. Ожидается северо-западный ветер 4-10 метров в секунду.

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