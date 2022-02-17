Больницы Хабаровского края загружены на 76,9 процента из-за вспышки коронавируса

Загруженность больниц из-за вспышки коронавируса в Хабаровском крае составила более 76 процентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Хабаровском крае ковидом заболели еще 1698 человек. Госпитализировали в больницы региона 219 пациентов. Всего лечение проходят 16531 заболевших, из них 2023 - стационарно, 14508 - амбулаторно. К ИВЛ подключены 57 пациентов, на кислородной поддержке - 986. Доля госпитализации составляет 12,9 процента.

Выздороветь удалось 1602 заболевшим. Погибли из-за ковида четыре пациента. На данный момент в крае развернуто 2646 мест, свободными остаются 623 койки.

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