Водитель автобуса сбил пассажирку в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

ДТП произошло около Синельникова, 9. Водитель автобуса, двигаясь по обычному маршруту, высадил пассажиров на остановке. Видимо, он так торопился уехать, что не заметил пассажирку 1942 года рождения, которая не успела отойти от транспорта. В итоге автобус сбил пенсионерку прямо на остановке.

- Водитель транспортного средства был трезвым во время происшествия. С 2021 года имел 10 штрафов за нарушение ПДД, из них один неоплаченный, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

В салоне при случившемся находилось еще 12 человек. Пострадавшая получила травмы и сейчас находится на амбулаторном лечении.

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