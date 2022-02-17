В Хабаровском крае задержаны рыбные браконьеры
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
Рыбный кризис не останавливает некоторых людей от вылова краснокнижных обитателей реки. Жители Хабаровского края - один из Ульчского, второй из Хабаровска - решили построить свой браконьерский бизнес. Они отлавливали в Амуре амурского осетра и калугу, а затем продавали. Чтобы получить еще больше прибыли, преступники нашли сообщницу в Софийске, которая отвечала за переработку и хранение икры.
Мужчины активно вели свою деятельность в Ульчском. На моторных лодках они добирались до рыбных мест, отлавливали осетровых и разделывали рыбу прямо на берегу. Некоторые туши выбрасывались после извлечения икры, каких-то рыб они забирали с собой. Браконьерам удалось собрать 352 контейнера икры, которую они продавали местным жителям. В Хабаровске они смогли выручить деньги с продажи 34 килограммов товара.
- Действиями браконьеров государству был причинен ущерб более 44 миллионов рублей. Следователи смогли вычислить преступников и собрать доказательства браконьерской деятельности, - рассказали в СУ СК по Хабаровскому краю.
На данный момент завершено расследование по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов». Уголовное дело передадут в суд, где будет решаться, какое наказание ждет браконьеров.
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