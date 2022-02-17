Пенсионер в Хабаровске осужден за ложное сообщение об опасности
Фото: Виктория МИНАЕВА
65-летний житель Хабаровского края поздно вечером коротал время за бутылкой спиртного. Он обдумывал, как отомстить мобильным операторам за высокие цены на связь. Не придумав ничего лучше, он позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил, что на четырех вышках региона происходят ситуации, представляющие опасность для людей. Когда сотрудники приехали на объекты в Хабаровске, ЕАО и Хабаровском районе, они обнаружили, что они принадлежат одному и тому же провайдеру, и никакой угрозы там нет.
Полицейские быстро вычислили звонившего и задержали мужчину. Он признался в преступлении и высказал претензии к ценовой политике провайдера.
- Мужчину осудили за ложное сообщение об опасности. Во время расследования он способствовал его раскрытию, - сказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Пенсионеру назначили наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяцев условно.
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