Пенсионер в Хабаровске осужден за ложное сообщение об опасности Фото: Виктория МИНАЕВА

65-летний житель Хабаровского края поздно вечером коротал время за бутылкой спиртного. Он обдумывал, как отомстить мобильным операторам за высокие цены на связь. Не придумав ничего лучше, он позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил, что на четырех вышках региона происходят ситуации, представляющие опасность для людей. Когда сотрудники приехали на объекты в Хабаровске, ЕАО и Хабаровском районе, они обнаружили, что они принадлежат одному и тому же провайдеру, и никакой угрозы там нет.

Полицейские быстро вычислили звонившего и задержали мужчину. Он признался в преступлении и высказал претензии к ценовой политике провайдера.

- Мужчину осудили за ложное сообщение об опасности. Во время расследования он способствовал его раскрытию, - сказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Пенсионеру назначили наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяцев условно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.