В Хабаровске достроят жилой дом на пересечении Карла Маркса и Большой

В Хабаровске запустили работу над долгостроем на пересечении Карла Маркса и Большой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске возобновили работы на стройке многоэтажки на пересечении Карла Маркса и Большой. Объект должны были сдать в 2016 году, но сейчас он завершен лишь на семь процентов. ООО «ИКАС» в качестве застройщика успело заложить только фундамент.
- Работы начались в 2015 году. Договоры долевого участия с застройщиком успели заключить 20 покупателей. Строительство возобновили, так как у компании сменился владелец, который и взыскал дополнительные средства на оплату работ, - рассказали в министерстве строительства Хабаровского края.
Сейчас в проект внесли изменения, так как за шесть лет простоя готовые конструкции пришли в аварийное состояние. Новое здание будет состоять из трех блоков разной высотности и включать 16, 18 и 20 этажей. Всего там будут располагаться 230 квартир. Здание планируют достроить к концу 2024 года.
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