В Хабаровском крае выбрали имя для тигрицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заповедник «Буреинский» выбирал имя тигрице, для которой это место стало домом. Для этого специально запускали голосование, где мог поучаствовать любой желающий. Подписчики предлагали свои варианты клички для грациозного животного.

- Большинством голосов нарекаем тигрицу именем Бурея. Все логично и запутаться будет сложно. Тигрица обитает в Буреинском заповеднике, который охраняет истоки реки Бурея. - рассказали в заповеднике.

Конкурс состоял из нескольких этапов, на каждом из которых количество потенциальных кличек сокращалось. Бурея могла быть названа другим именем. Лидирующими вариантами были Дуся, Заря, Аврора и Тайга.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.