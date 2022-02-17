Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 4:44

В Хабаровском крае загорелся автосервис

Стоявшие внутри машины пострадали в огне
Марина ГОНЧАРЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Хабаровском крае загорелся автосервис

В Хабаровском крае загорелся автосервис

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Мирном загорелся автосервис. ЧП произошло на Придорожной и началось с возгорания двух машин, которые находились там на ремонте. Огонь быстро начал распространяться по зданию, и дым заполнил все пространство.

- На место были направлены подразделения пожарных частей из Некрасовки и Хабаровска. К тушению привлекали девять человек три единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Машины спасти не удалось

Машины спасти не удалось

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарным удалось ликвидировать огонь. Пламя уже успело распространиться на 120 квадратных метров. Причины, по которым машины загорелись, будут установлены в ходе проверки. Ее организуют сотрудники Госпожнадзора.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.