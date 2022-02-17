В Хабаровском крае загорелся автосервис Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Мирном загорелся автосервис. ЧП произошло на Придорожной и началось с возгорания двух машин, которые находились там на ремонте. Огонь быстро начал распространяться по зданию, и дым заполнил все пространство.

- На место были направлены подразделения пожарных частей из Некрасовки и Хабаровска. К тушению привлекали девять человек три единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Машины спасти не удалось Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарным удалось ликвидировать огонь. Пламя уже успело распространиться на 120 квадратных метров. Причины, по которым машины загорелись, будут установлены в ходе проверки. Ее организуют сотрудники Госпожнадзора.

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