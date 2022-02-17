В Хабаровске в День защитника Отечества прогремят 30 залпов салюта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой столице в честь Дня защитника Отечества прогремят 30 залпов салюта различных цветовых оттенков. Фейерверки запустят с набережной стадиона имени Ленина.

- Залпы осуществят военнослужащие сводного салютного артиллерийского дивизиона, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Уже прошла генеральная тренировка сводного салютного артиллерийского дивизиона от отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа, который дислоцируется в Князе-Волконском.

Основной упор при тренировках был сделан на синхронность залпов. С огневой позиции запустят фейерверк из трех салютных установок и из шести гаубиц.