В Хабаровске в День защитника Отечества прогремят 30 залпов салюта
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В краевой столице в честь Дня защитника Отечества прогремят 30 залпов салюта различных цветовых оттенков. Фейерверки запустят с набережной стадиона имени Ленина.
- Залпы осуществят военнослужащие сводного салютного артиллерийского дивизиона, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Уже прошла генеральная тренировка сводного салютного артиллерийского дивизиона от отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа, который дислоцируется в Князе-Волконском.
Основной упор при тренировках был сделан на синхронность залпов. С огневой позиции запустят фейерверк из трех салютных установок и из шести гаубиц.