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Общество17 февраля 2022 6:00

В Хабаровске в День защитника Отечества прогремят 30 залпов салюта

Фейерверки запустят с набережной стадиона имени Ленина
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске в День защитника Отечества прогремят 30 залпов салюта

В Хабаровске в День защитника Отечества прогремят 30 залпов салюта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой столице в честь Дня защитника Отечества прогремят 30 залпов салюта различных цветовых оттенков. Фейерверки запустят с набережной стадиона имени Ленина.

- Залпы осуществят военнослужащие сводного салютного артиллерийского дивизиона, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Уже прошла генеральная тренировка сводного салютного артиллерийского дивизиона от отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа, который дислоцируется в Князе-Волконском.

Основной упор при тренировках был сделан на синхронность залпов. С огневой позиции запустят фейерверк из трех салютных установок и из шести гаубиц.