Хабаровчане смогут получить компенсацию на ремонт жилья

У ветеранов и многодетных семей есть возможность частично возместить затраты Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице многодетные семьи и ветераны смогут получить компенсацию на ремонт жилья. Часть расходов будет возмещена в рамках муниципальной программы «Развитие социальной работы с населением».

Размер компенсаций для пожилых людей составит 20 тысяч рублей, а для многодетных семей - 15 тысяч.

- Из бюджета Хабаровска на эти цели будет выделено семь миллионов рублей. Воспользоваться такой поддержкой можно дважды в год. В прошлом году такие выплаты получили 320 человек, - рассказали в администрации краевой столицы.