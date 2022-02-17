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Общество17 февраля 2022 7:00

Хабаровчане смогут получить компенсацию на ремонт жилья

У ветеранов и многодетных семей есть возможность частично возместить затраты
Анастасия НУРАДИЛОВА
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У ветеранов и многодетных семей есть возможность частично возместить затраты

У ветеранов и многодетных семей есть возможность частично возместить затраты

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице многодетные семьи и ветераны смогут получить компенсацию на ремонт жилья. Часть расходов будет возмещена в рамках муниципальной программы «Развитие социальной работы с населением».

Размер компенсаций для пожилых людей составит 20 тысяч рублей, а для многодетных семей - 15 тысяч.

- Из бюджета Хабаровска на эти цели будет выделено семь миллионов рублей. Воспользоваться такой поддержкой можно дважды в год. В прошлом году такие выплаты получили 320 человек, - рассказали в администрации краевой столицы.