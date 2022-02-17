В Хабаровске состояние Безымянного ручья находится на особом контроле Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице на особом контроле администрации находится ручей Безымянный. Угрозы подтопления пока нет.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил постоянно мониторить водные объекты. Ручей Безымянный протекает вдоль частного сектора. Наблюдения требует участок от развязки Восточное шоссе - Ленинградская до улицы Местной.

- Сейчас ситуация спокойная. Подтопление домов не зафиксировано. Ручей останется на контроле. В январе и феврале расчищать спецтехникой его не приходилось, - рассказал Роман Волков, начальник отдела благоустройства комитета по управлению Центральным районом.