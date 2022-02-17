Строительство дамбы в районе яхт-клуба в Хабаровске завершено на 70%

На площадке работают несколько десятков рабочих и пять единиц спецтехники Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице заканчивается реконструкция набережной. Сейчас в районе яхт-клуба строители ведут обустройство дамбы. Ее возведение завершено на 70%.

Общая протяженность гидротехнического оборудования достигает 600 метров. Длина причальных сооружений - более 320 метров. На площадке работают несколько десятков рабочих и пять единиц спецтехники.

- Техническая готовность объекта составляет более 70%. Работы на гидротехническом сооружении приходилось приостанавливать из-за высоких значений уровня воды в Амуре, - отметил Александр Карев, начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности регионального минстроя.

Во время проведения работ строители обратили внимание на то, что вокруг площадки находится несколько памятников архитектуры, поэтому вести свайные работы было опасно. Вибрация могла повредить фундамент зданий. Поэтому конструкции монтировали способом вибропогружения, который не дает таких сильных вибраций.