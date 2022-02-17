В Хабаровске директор предприятия не платил налоги и скрыл имущество от взыскания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае перед судом предстал директор муниципального предприятия, который не выплачивал налоги и страховые взносы, а также скрыл имущество от взыскания.

- Директор предприятия, которое занималось содержанием и ремонтом дорог, знал о недоимке суммой свыше 14 миллионов рублей. Он совершил действия по переуступке ликвидной дебиторской задолженности на сумму свыше восьми миллионов рублей в пользу третьих лиц, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою вину хабаровчанин не признал, однако во время расследования уголовного дела все же возместил 13 миллионов рублей. Остальную сумму он выплатил на стадии судебного рассмотрения уголовного дела.

Суд признал директора предприятия виновным по части первой статьи 199.2 УК РФ. Мужчина выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.