18 февраля в Хабаровске осадков не ожидается Фото: Администрация Хабаровска

18 февраля в Хабаровске осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -25 градусов, днем будет от -13 до -11 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В южных районах края без существенных осадков. Температура будет держаться в пределах от -26 до -21 ночью и от -12 до -7 днем. Ожидается юго-западный ветер 7-12 метров в секунду.

В центральных районах края ожидается местами небольшой снег, температура ночью достигнет -34 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -16 до -3 градусов. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью 1-13 метров в секунду.

Жителей северных районов Хабаровского края ожидает небольшой снег. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -22 до -12 градусов, днем - от -12 до -7 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 4-12 метров в секунду.

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