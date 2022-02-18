Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 1:01

Свыше 3,5 миллиона рублей недоплатили золотодобытчикам в Хабаровском крае

48 сотрудников остались без денег
Марина ГОНЧАРЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Свыше 3,5 миллионов рублей не доплатили золотодобытчикам в Хабаровском крае

Свыше 3,5 миллионов рублей не доплатили золотодобытчикам в Хабаровском крае

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ООО «Россыпи Дальнего Востока» не выплачивало 48 сотрудникам заработную плату за ноябрь 2021 года. Работникам золотодобывающего предприятия недоплатили более 3,5 миллиона рублей.

- Прокуратура района имени Лазо провела проверку соблюдения трудовых прав. «Россыпи Дальнего Востока» привлекли к административной ответственности за невыплату в установленный срок заработной платы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Предприятие обязано выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Золотодобытчикам выплатили все положенные деньги.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.