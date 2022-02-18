Свыше 3,5 миллиона рублей недоплатили золотодобытчикам в Хабаровском крае

Свыше 3,5 миллионов рублей не доплатили золотодобытчикам в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ООО «Россыпи Дальнего Востока» не выплачивало 48 сотрудникам заработную плату за ноябрь 2021 года. Работникам золотодобывающего предприятия недоплатили более 3,5 миллиона рублей.

- Прокуратура района имени Лазо провела проверку соблюдения трудовых прав. «Россыпи Дальнего Востока» привлекли к административной ответственности за невыплату в установленный срок заработной платы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Предприятие обязано выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Золотодобытчикам выплатили все положенные деньги.

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