Четыре миллиона рублей отдала мошенникам жительница Хабаровска Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хабаровчанка увидела в интернете рекламу с обещанием преумножить свой доход. В ней было сказано, что любой желающий может зарабатывать с помощью инвестиций. Женщина решила, что это неплохой способ подзаработать, и перешла по ссылке, чтобы купить ценные бумаги. Она заполнила анкету, а затем позвонила в компанию. Аферист сказал ей, что деньги потекут рекой, как только она перечислит им первоначальный взнос. Доверчивая горожанка целый месяц вносила кругленькие суммы на счет мошенников. Сказка закончилась, когда женщина решила вывести деньги обратно. Лжефинансисты отказались вернуть ей вложенные средства.

- Полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к данному противоправному деянию. По данному случаю заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в УМВД России по Хабаровску.

В последнее время в интернете все чаще происходят подобные случаи. Мошенники обещают быстрый заработок, а люди теряют все свои деньги, попавшись на крючок ложных надежд.

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