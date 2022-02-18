В Хабаровском крае открыли 38-ю ледовую переправу

В Хабаровском крае открыли 38-ую ледовую переправу Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В районе имени Полины Осипенко открыли новую ледовую переправу. Она находится в километре от слияния Нимелена и Керби. Ее создали для удобства работы лесозаготовительного предприятия. Переправа, ставшая для района пятой в этом году, рассчитана на проезд транспорта весом до 60 тонн.

- На ледовой переправе организован контроль за состоянием льда, установлены дорожные знаки, задействована дежурная техника для расчистки проездов, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас в крае работают уже 38 таких объектов. Это на пять меньше, чем было открыто в прошлом году. Больше всего ледовых переправ находится в районе имени Лазо, там зарегистрировано 13 проездов. В Ульчском районе действует шесть ледовых переправ, в Аяно-Майском - четыре. На Хабаровский, Верхнебуреинский, Охотский и Амурский районы приходится по две переправы. В Николаевском и Комсомольском функционирует по одной.

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