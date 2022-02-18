Жителя Чукотки обокрали в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Анадыря приехал в Хабаровск по делам. Он решил заодно заехать к приятелю, проживающему в Березовке. Приезд старого друга мужчины отмечали несколько дней с алкогольными напитками и закуской. Когда пришло время прощаться, гость из Чукотки обнаружил, что у него пропали вещи. Радушный хозяин, воспользовавшись нетрезвым состоянием приятеля, украл у него рюкзак и поясную сумку. В них лежали рюкзак, мобильный телефон, жесткий диск и ювелирные украшения. Сумма ценностей составила 144 тысячи рублей.

- Житель Анадыря обратился в полицию. Сотрудники задержали 43-летнего хабаровчанина, который не стал отрицать свою вину. Он объяснил, что похищенные вещи продал случайным прохожим, а деньги забрал себе, - рассказали в УМВД России по Хабаровску.

Оказалось, что мужчина ранее уже привлекался за кражу и хранение наркотиков. Сейчас на него заведено новое уголовное дело. Не очень надежному другу грозит до пяти лет лишения свободы.

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