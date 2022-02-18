Трехтонный камень из Хабаровска перевезут в Подмосковье для возведения мемориала Фото: Министерство природных ресурсов Хабаровского края

Валун весом три тонны перевезут из Хабаровска в Подольск. Огромный камень проедет около 8,5 тысячи километров и станет экспонатом народного мемориала.

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В Подольске находится сад камней Памяти и Славы. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне там создали уникальный мемориал по инициативе жителей города.

- Сейчас в саду установлены 13 пятитонных каменных глыб из городов-героев Советского Союза. На данный момент ведутся работы по расширению коллекции, принято решение об установке камней из других городов Воинской Славы, - рассказал Виктор Макаров, инициатор проекта создания сада камней.

Для валуна из Хабаровска уже отведено отдельное место. Камень привезут в Подольск с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта. Помимо прочего, туда доставят глыбы из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, которые находятся сейчас в столице Хабаровского края. Они дожидались, пока им найдут подходящего «товарища».

- В Хабаровске поиски камня заняли много времени. В итоге подходящий гранодиорит нашли на территории Корфовского месторождения, - рассказал Николай Ищук, старший инспектор отдела общераспространенных полезных ископаемых и лицензирования.

Камни перевозят в Подмосковье на деньги от добровольных пожертвований. Звание «Город воинской славы» было присвоено Хабаровску в 2012 году. На его территории также находятся многочисленные памятники героям Великой Отечественной войны, а более 30 улиц названы их именами.

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