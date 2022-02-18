Торжественная церемония гашения почтовой марки прошла в Хабаровске Фото: Пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

В хабаровском филиале центрального музея Росгвардии состоялась церемония гашения почтовой марки. Памятное событие было посвящено Герою Российской Федерации генерал-полковнику Игорю Груднову. В мероприятии участвовали командующий Восточным округом войск Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев, вдова Игоря Груднова Светлана Груднова и директор Управления федеральной почтовой связи края Захар Грузнов.

- Жизнь Игоря Грудного - это пример мужества для всех граждан нашей страны. Художественная марка станет частицей памяти о Герое России, - сказал Игорь Голлоев во время выступления.

В планах Росгвардии открытие зала Героев, который будет находиться в Управлении округом. Центральную часть выставки займет экспозиция, посвященная Игорю Грудному.

- Я рада, что память о моем супруге жива, он всегда был опорой и защитой для семьи и Отечества, тем человеком, на которого можно положиться во всем, - сказала Светлана Груднова.

СПРАВКА

Выпуск памятных почтовых марок является мировой традицией. Такая продукция создается, чтобы запечатлеть знаковые события.

- Специальный выпуск почтовых марок, посвященный Героям России, будет способствовать увековечиванию памяти об их подвигах, - сказал Захар Грузнов.

Кроме Хабаровска церемонии гашения марок пройдут в Москве, Мурманске и Ростове-на-Дону.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.