Торжественная церемония гашения почтовой марки прошла в Хабаровске Фото: Пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ
В хабаровском филиале центрального музея Росгвардии состоялась церемония гашения почтовой марки. Памятное событие было посвящено Герою Российской Федерации генерал-полковнику Игорю Груднову. В мероприятии участвовали командующий Восточным округом войск Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев, вдова Игоря Груднова Светлана Груднова и директор Управления федеральной почтовой связи края Захар Грузнов.
- Жизнь Игоря Грудного - это пример мужества для всех граждан нашей страны. Художественная марка станет частицей памяти о Герое России, - сказал Игорь Голлоев во время выступления.
В планах Росгвардии открытие зала Героев, который будет находиться в Управлении округом. Центральную часть выставки займет экспозиция, посвященная Игорю Грудному.
- Я рада, что память о моем супруге жива, он всегда был опорой и защитой для семьи и Отечества, тем человеком, на которого можно положиться во всем, - сказала Светлана Груднова.
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Выпуск памятных почтовых марок является мировой традицией. Такая продукция создается, чтобы запечатлеть знаковые события.
- Специальный выпуск почтовых марок, посвященный Героям России, будет способствовать увековечиванию памяти об их подвигах, - сказал Захар Грузнов.
Кроме Хабаровска церемонии гашения марок пройдут в Москве, Мурманске и Ростове-на-Дону.
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