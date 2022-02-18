В Хабаровском крае планируют создать Центр подготовки летного состава Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошел осмотр нового самолета МС-21-300. Это мероприятие состоялось в рамках программы испытаний на расширение сертификата, которые проводятся на Дальнем Востоке. Летное средство осмотрел лично губернатор Хабаровского края. После этого Михаил Дегтярев встретился с Андреем Богинским, генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут». Они обсудили перспективы развития производственного центра компании в Комсомольске-на-Амуре.

- «Корпорация «Иркут» производит ближне-среднемагистральные самолеты семейства МС-21 и SSJ-100. Это транспорт нового поколения, ориентированный на массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. Их производят и в Хабаровском крае. Сейчас ведется работа над проектом «Байкал на Амуре», в рамках которого реализуется программа локализации на ТОР «Комсомольск» производств по выпуску комплектующих для воздушных судов. В течение двух лет планируем построить цеха, - сказал Михаил Дегтярев.

Андрей Богинский также сообщил, что за 2021 год им удалось поставить 28 самолетов модели «Суперджет 100». В 2022 году компания планирует сохранить такой же результат.

- Сейчас в производстве находятся самолеты для авиакомпаний «Россия», Red Wings и «Азимут», а также для двух новых заказчиков - авиакомпании Дальневосточного федерального округа и Федерального медико-биологического агентства, - рассказал Андрей Богинский.

На встрече также был поднят вопрос о создании в регионе Центра подготовки летного состава. Будущих сотрудников будут обучать на лайнерах SSJ-100 и МС-21. Такой проект возможно реализовать при участии главного разработчика и производителя самолетов.

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