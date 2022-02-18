Михаил Дегтярев проведет прямую линию для жителей Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

21 февраля пройдет прямая линия губернатора Хабаровского края. Любой желающий сможет лично задать вопрос Михаилу Дегтяреву. Начало запланировано на семь часов вечера.

Площадкой для связи с жителями региона станет прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы посмотреть трансляцию, необходимо зайти на официальную страницу Хабаровского края. Там уже появился пост, под которым можно начинать оставлять комментарии с вопросами.

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