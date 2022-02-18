20-летний таксист в Комсомольске ограбил женщину
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Комсомольске-на-Амуре молодой таксист украл у пассажирки сумку с крупной суммой денег. 32-летняя местная жительница заказала такси. По прибытии на место она вышла из машины, забыв в салоне сумку с 15 тысячами рублей. Испугавшись за свои деньги, она позвонила таксисту, но 20-летний водитель ответил, что никакой сумки не находил. Тогда пассажирка обратилась в полицию, сотрудники которой быстро вычислили обманщика.
- Подозреваемый признал, что забрал деньги себе. С его слов, когда он заметил оставленную клиенткой сумку, то обнаружил в ней наличные и решил их не возвращать, - рассказали в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
Молодой человек спустил деньги на свои нужды, а сумку выкинул. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь нечестному таксисту грозит пять лет тюрьмы.
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