Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 6:00

В Хабаровске появятся две новые улицы

Наименования элементов улично-дорожной сети будут внесены в адресный план города
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Хабаровске появятся две новые улицы

В Хабаровске появятся две новые улицы

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице появятся две новые улицы, названные в честь Валентины Гризодубовой и Николая Данилюка.

Валентина Гризодубова - прославленная советская летчица, первая женщина, которая стала Героем Советского Союза, а также она является участницей рекордного беспосадочного перелета из Москвы на Дальний Восток. Улица, названная в ее честь, будет расположена от улицы Лейтенанта Орлова на восток до улицы 1220 км.

Николай Данилюк - бывший председатель Хабаровского краевого Совета народных депутатов, почетный гражданин Хабаровска. Новая улица будет простираться от улицы Героев Пассаров на северо-запад до Трехгорной.

- Новые наименования элементов улично-дорожной сети будут внесены в адресный план города, - сообщили в пресс-службе мэрии.