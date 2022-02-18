В Хабаровске появятся две новые улицы Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице появятся две новые улицы, названные в честь Валентины Гризодубовой и Николая Данилюка.

Валентина Гризодубова - прославленная советская летчица, первая женщина, которая стала Героем Советского Союза, а также она является участницей рекордного беспосадочного перелета из Москвы на Дальний Восток. Улица, названная в ее честь, будет расположена от улицы Лейтенанта Орлова на восток до улицы 1220 км.

Николай Данилюк - бывший председатель Хабаровского краевого Совета народных депутатов, почетный гражданин Хабаровска. Новая улица будет простираться от улицы Героев Пассаров на северо-запад до Трехгорной.

- Новые наименования элементов улично-дорожной сети будут внесены в адресный план города, - сообщили в пресс-службе мэрии.