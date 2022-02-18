Центр сложнокоординационных видов спорта появится в Комсомольске-на-Амуре

Центр сложнокоординационных видов спорта почти достроили в Комсомольске-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре строят Центр сложнокоординационных видов спорта. Объект готов на 90%. Там завершается монтаж скалодрома и трибун, а также ведутся пусконаладочные работы. Площадь комплекса достигает 16,5 тысячи квадратных метров. В одну смену там смогут заниматься 500 человек.

- На строительство центра было выделено 1,1 миллиарда рублей. Он создан в том числе для подготовки олимпийского резерва, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

Строительство Центра сложнокоординационных видов спорта входит в план социального развития центров экономического роста региона. Здание будет введено в эксплуатацию в марте этого года. Жителям и гостям Города юности станут доступны занятия спортивной и художественной гимнастикой, акробатикой, прыжками на батуте, а также скалолазанием.